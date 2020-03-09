، فرنسا: "حفتر" سيوقع اتفاقًا بوقف إطلاق النار في ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشترط التزام الجماعات المسلحة به

أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليًا.

ونسبت "رويترز" إلى المصدر قوله: "بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس أكد لنا أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الجماعات المسلحة".

ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر اتفاق وقف إطلاق النار الجماعات المسلحة