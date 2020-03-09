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أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليًا.
ونسبت "رويترز" إلى المصدر قوله: "بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس أكد لنا أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الجماعات المسلحة".
ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر اتفاق وقف إطلاق النار الجماعات المسلحة
فرنسا: "حفتر" سيوقع اتفاقًا بوقف إطلاق النار في ليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09
أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليًا.
ونسبت "رويترز" إلى المصدر قوله: "بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس أكد لنا أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الجماعات المسلحة".
ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:45 PM
اشترط التزام الجماعات المسلحة به
أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليًا.
ونسبت "رويترز" إلى المصدر قوله: "بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس أكد لنا أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الجماعات المسلحة".
ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.
، فرنسا: "حفتر" سيوقع اتفاقًا بوقف إطلاق النار في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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