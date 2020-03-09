، كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غامضة يرجح أنها صواريخ باليستية ،

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين) عدة مقذوفات، ذكرت طوكيو أنها قد تكون صواريخ بالستية، بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حداً لتجميد التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وبينت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "بيونغ يانغ" أجرت عمليات إطلاق شملت أنواعاً مختلفة من قاذفات صواريخ متعددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت في مرحلة أولى ثلاثة مقذوفات، قبل أن تعلن عن عمليات إطلاق متعددة.
وذكرت الهيئة أن هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفي اتجاه شمال شرق نحو بحر اليابان، وقطعت مسافة 200 كيلو متر بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كيلومتراً.
أوضحت أن المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 مارس (آذار) الجاري، لكن ارتفاعها كان أعلى.
وهذه ثاني تجربة تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع.
وتأتي هذه التجارب فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة، بعد أن أمهلت كوريا الشمالية الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019 لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد.
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غامضة يرجح أنها صواريخ باليستيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09
أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين) عدة مقذوفات، ذكرت طوكيو أنها قد تكون صواريخ بالستية، بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حداً لتجميد التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وبينت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "بيونغ يانغ" أجرت عمليات إطلاق شملت أنواعاً مختلفة من قاذفات صواريخ متعددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت في مرحلة أولى ثلاثة مقذوفات، قبل أن تعلن عن عمليات إطلاق متعددة.
وذكرت الهيئة أن هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفي اتجاه شمال شرق نحو بحر اليابان، وقطعت مسافة 200 كيلو متر بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كيلومتراً.
أوضحت أن المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 مارس (آذار) الجاري، لكن ارتفاعها كان أعلى.
وهذه ثاني تجربة تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع.
وتأتي هذه التجارب فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة، بعد أن أمهلت كوريا الشمالية الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019 لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:01 PM
قطعت مسافة 200 كم في اتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين) عدة مقذوفات، ذكرت طوكيو أنها قد تكون صواريخ بالستية، بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حداً لتجميد التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وبينت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "بيونغ يانغ" أجرت عمليات إطلاق شملت أنواعاً مختلفة من قاذفات صواريخ متعددة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت في مرحلة أولى ثلاثة مقذوفات، قبل أن تعلن عن عمليات إطلاق متعددة.
وذكرت الهيئة أن هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفي اتجاه شمال شرق نحو بحر اليابان، وقطعت مسافة 200 كيلو متر بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كيلومتراً.
أوضحت أن المسافة التي قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 مارس (آذار) الجاري، لكن ارتفاعها كان أعلى.
وهذه ثاني تجربة تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع.
وتأتي هذه التجارب فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والباليستي متعثرة، بعد أن أمهلت كوريا الشمالية الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2019 لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد.
، كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غامضة يرجح أنها صواريخ باليستية ،
المصدر : الخليج 365
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