، "تعليم مكة" يعتمد 22 إجراء لدعم عمليات التعليم عن بعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرزها زيادة سرعة الإنترنت في القرى النائية

اعتمد مدير إدارة التعليم بمكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي، الخطة المشتركة والموحدة لدعم عمليات التعليم عن بعد عبر المنظومة الموحدة للتعليم لقناة عين والمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة.

وتضمنت الخطة 22 إجراء، هي: وضع خطة إجرائية موحدة بين مكاتب التعليم، ونشر أرقام التواصل لتقديم الاستشارات الفنية من خلال مجموعات العمل الرسمية لقادة المدارس، واعتماد جدول زمني لتقديم الاستشارات التخصصية للمستفيدين، طلاب وأولياء أمور، واجتماع لمشرفي المكتب لتبليغ الخطة الإجرائية وطرق تفعيلها، واجتماع إلكتروني عن بعد لمدير المكتب والمساعدين ومشرفي القيادة المدرسية بقادة مدارس المكتب، بدعم من إدارة التخطيط.

كما اشتملت الخطة على تفعيل دور المعلم في العملية التعليمية بتقديم الأنشطة وواجبات أسبوعية من خلال القنوات الإلكترونية (مجموعات التواصل- المجموعات البريدية- السحابة الإلكترونية- قوقل درايف.. إلخ)، وتفعيل دور المشرف والمشرفة والتربوي والتربوية لتقديم الدعم للمعلمين والمعلمات للحث والتشجيع، وتفعيل دور قادة المدارس في متابعة المعلمين من خلال تقارير أسبوعية، وعمل رابط إلكتروني عن تنفيذ الخطة الإجرائية بالمدرسة (التعلم عن بعد)، وبث الوعي والطمأنينة لأولياء الأمور والمجتمع المدرسي لاستخدام البدائل التعليمية (التعليم الموحد- قناة عين- بوابة المستقبل)، بالإضافة إلى إعداد خطة زمنية دراسية بشكل أسبوعي وفق توزيع المقرر الدراسي بما يتناسب مع كل مادة يوضح فيه ما سيتم تدريسه كل يوم.

كما تتضمن الخطة: نشر الأدلة المصورة للبدائل التعليمية (ولي الأمر- الطالب- المعلم- قائد المدرسة)، وتفعيل دور منسق الإعلام بالمكتب والمدارس، وبث رسائل يومية تعمل على تجويد العمل التعليمي، وتكثيف الوعي ومتابعة حسابات المدرسة، ووضع آلية توضح طريقة الدخول على منظومة التعلم الموحد، وطريقة تسجيل المدارس وتفعيل الاشتراك، وتخصيص مشرف لكل مكتب (لتقديم الدعم للمدارس والمكاتب) لتفعيل آلية الدخول على منظومة التعلم الموحد.

كذلك اشتملت الخطة على تقديم الدعم للمكاتب لزيادة سرعة الإنترنت وفق الإمكانات، ومخاطبة شركة الاتصالات من أجل زيادة سرعة الإنترنت في بعض المناطق والقرى النائية، وتفعيل دور مدارس بوابة المستقبل ومتابعتها من قبل مدير إدارة التخطيط والتطوير، والعمل على استثمار جميع أدوات البوابة، وإعداد قاعات الاجتماعات الإلكترونية الافتراضية مع قادة المدارس، وتزويد كل مكتب بثلاث شرائح للاتصال والتواصل مع المستفيدين (طلاب- أولياء أمور).مكة المكرمة وزارة التعليم تعليم مكة التعليم عن بعد تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد