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شهد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بين مدير الفرع يوسف بن مسفر السيالي، ومديري ومديرات المراكز والدور الإيوائية بالمنطقة، وعدد من القيادات في الفرع لمتابعة الإجراءات الوقائية داخلها للوقاية من ڤيروس كورونا الجديد والتأكد من تطبيقها.
وبدأ الاجتماع، بكلمة للدكتور "السيالي"، طمأن فيها الجميع باستقرار الوضع الصحي في الفروع الإيوائية، موضحًا جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع الفيروس والقضاء عليه، ثم شارك محمد فؤاد، كبير الأطباء بفروع الإيواء بمنطقة الرياض باستعراض الوضع الوبائي الحالي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المستجدة مع طرح بعض التوصيات الطبية على الحضور عن كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض، كما تم فتح المجال للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات.
بعد ذلك استعرض "السيالي" مع الجميع أبرز الخطط والإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذت داخل دور الرعاية والمراكز؛ للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره، انطلاقًا من تنظيم المحاضرات التوعوية للتعريف بالمرض وأعراضه الكاملة، ومرورًا بإجراء الفحوص الدورية للحالات والنزلاء من الجنسين، وتطبيق الاحتياطات الأولية للسلامة من الميكروبات المتنقلة عند الاختلاط والتجمعات، بالإضافة إلى التوصية برفع التقارير الدورية لمدير فرع الوزارة لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق الخطط المطروحة والاطمئنان على سلامة جميع النزلاء والمقيمين المشمولين بالرعاية .
يُذكر، أن المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لنزلائها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 09:32 PM
للتأكد من تطبيق كل الخطط الموضوعة لمواجهة الفيروس"الموارد والتنمية" بالرياض يتابع الإجراءات الوقائية من "كورونا" داخل فروع الإيواء
شهد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بين مدير الفرع يوسف بن مسفر السيالي، ومديري ومديرات المراكز والدور الإيوائية بالمنطقة، وعدد من القيادات في الفرع لمتابعة الإجراءات الوقائية داخلها للوقاية من ڤيروس كورونا الجديد والتأكد من تطبيقها.
وبدأ الاجتماع، بكلمة للدكتور "السيالي"، طمأن فيها الجميع باستقرار الوضع الصحي في الفروع الإيوائية، موضحًا جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع الفيروس والقضاء عليه، ثم شارك محمد فؤاد، كبير الأطباء بفروع الإيواء بمنطقة الرياض باستعراض الوضع الوبائي الحالي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المستجدة مع طرح بعض التوصيات الطبية على الحضور عن كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بالفيروس وغيره من الأمراض، كما تم فتح المجال للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات.
بعد ذلك استعرض "السيالي" مع الجميع أبرز الخطط والإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذت داخل دور الرعاية والمراكز؛ للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره، انطلاقًا من تنظيم المحاضرات التوعوية للتعريف بالمرض وأعراضه الكاملة، ومرورًا بإجراء الفحوص الدورية للحالات والنزلاء من الجنسين، وتطبيق الاحتياطات الأولية للسلامة من الميكروبات المتنقلة عند الاختلاط والتجمعات، بالإضافة إلى التوصية برفع التقارير الدورية لمدير فرع الوزارة لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق الخطط المطروحة والاطمئنان على سلامة جميع النزلاء والمقيمين المشمولين بالرعاية .
يُذكر، أن المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لنزلائها بالإضافة إلى خدمة الإيواء.
، "الموارد والتنمية" بالرياض يتابع الإجراءات الوقائية من "كورونا" داخل فروع الإيواء ،
المصدر : الخليج 365
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