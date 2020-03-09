، مدير جامعة الملك خالد يفعِّل خطة الدراسة إلكترونيًّا ويتابع جاهزية الفصول الافتراضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأحمري": تم تدريب 800 عضو هيئة تدريس على آليات وأنماط التعلُّم الإلكتروني

زار مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بعد ظُهر اليوم الاثنين عمادة التعلُّم الإلكتروني بالجامعة، يرافقه عدد من وكلاء وعمداء الجامعة؛ وذلك للاطلاع على تفعيل خطة التحول الإلكتروني، وجاهزية العمادة بأنظمتها التعليمية الإلكترونية والفصول الافتراضية لدعم العملية التعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتفصيلاً، تجوَّل الدكتور "السلمي" في مختلف أقسام العمادة، وزار المعامل والاستديوهات، واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن الخطة وتطبيقها من عميد التعلُّم الإلكتروني الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري. وأكد الأحمري أن العمادة أعدت خطة التحول مسبقًا، وبدأت في تفعيل الخطة صباح اليوم.

ولفت "الأحمري" إلى أنه تم تحويل أكثر من 15 ألف شعبة إلى تعلُّم إلكتروني، وتدريب أكثر من 800 عضو هيئة تدريس على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعلم الإلكتروني عبر 5 أشكال تدريبية، تتيح للجميع الاستفادة، فيما ستكمل العمادة غدًا تدريب أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة الإنجليزية، وأيضًا تتيح عمادة التعلم الإلكتروني عددًا من الدورات والورش التدريبية الإلكترونية حتى نهاية الأسبوع الجاري عبر منصتها الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الفني بالعمادة، ووحدات التعلم الإلكتروني في الكليات، فيما تستمر الخطة التدريبية على مدار الأسبوعين القادمين بمعدل جلستَين تزامنيتَين، إحداهما لأعضاء هيئة التدريس، والأخرى للطلاب.

وبيّن "الأحمري" أن الخطة شملت استمرار مقررات التعلم الإلكتروني الكامل الحالية دون تغيير، إضافة إلى استبدال مقررات التعلم الإلكتروني المدمج (الجزئي) بفصول افتراضية في أوقاتها نفسها، وكذلك استبدال مقررات الدعم (التقليدية) بفصول افتراضية في أوقاتها نفسها أيضًا. مؤكدًا إنتاج 210 فيديوهات تدريبية غير متزامنة، تشرح تفعيل التعلُّم الإلكتروني باستخدام البلاك بورد، إضافة إلى أكثر من 450 كائنًا تعليميًّا على منصة elab ، وهي مجموعة من التجارب العملية من مختلف التخصصات، يصاحبها أنشطه مختلفة.

وذكر "الأحمري" خلال اللقاء أنه تم استحداث غرفة عمليات على مدار الساعة داخل عمادة التعلم الإلكتروني مكونة من 4 فرق عمل رئيسة، تشمل الدعم والتدريب والمتابعة والتصميم؛ وذلك لمساعدة الطلاب والأعضاء نحو تحوُّل سلس في العملية التعليمية.

وأعرب "السلمي" عن شكره لعمادة التعلم الإلكتروني وجميع الجهات ذات العلاقة على جهودها، مشددًا على ضرورة تقديم أشكال الدعم كافة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما وجَّه بتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات التي يحتاج إليها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضمانًا لنجاح العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، رأس مدير الجامعة ظهر اليوم اجتماع اللجنة العليا لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن صالح الصقر، أن اللجنة ناقشت خطة التحول الرقمي، ومؤشر القياس، وأهم الخطوات التي يجب عملها في سبيل التقدم في التحول الرقمي، كما ناقشت سير العمل في تأسيس البنية المؤسسية، وتطبيق ممارساتها على مستوى الجامعة استكمالاً لما تم سابقًا بهذا الصدد. كما عرض فريق تقنية المعلومات خلال الاجتماع جاهزية الجامعة الكاملة للتحول للتعلم عن بعد، ومهام الفريق المشكَّل للدعم التقني لمساندة عمل عمادة التعلم الإلكتروني.

وكان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، قد عقد في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين اجتماعًا مع عمداء الكليات والعمادات المساندة، تم خلاله وضع الخطة التفصيلية لكل ما يتعلق بالدراسة والاختبارات، ومناقشة الأطر والمحددات في هذا الجانب.

مدير جامعة الملك خالد