السعودية اليوم / إصابة امرأة بفيروس كورونا في جزيرة يونانية



أثينا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية اليونانية اليوم أنّ امرأة من سكّان جزيرة ليسبوس تأكّدت إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ بعدما نقلت إلى مستشفى في ميتيليني، عاصمة الجزيرة الواقعة في بحر إيجه التي وصل إليها مؤخّراً مئات المهاجرين.

وقالت وزارة الصحة اليونانية إنّ عدد المصابين بمرض كوفيد-19 بلغ في عموم أنحاء البلاد 84 شخصاً بعد تسجيل 11 إصابة جديدة، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من المصابين أجانب، من دون أن تحدّد جنسياتهم.

وأوضحت الوزارة أنّ 27 من هؤلاء يتلقون العلاج في المستشفيات والـ57 الباقين حالتهم الصحية جيّدة وهم في العزل المنزلي.

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21:29ت م

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