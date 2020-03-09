السعودية اليوم / أمانة جازان تتخذ إجراءات وقاية لمنع انتشار " فيروس كورونا " في المجمعات التجارية والمرافق العامة



جيزان 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

اتخذت أمانة منطقة جازان عدداً من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره في المجمعات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والحدائق والمتنزهات.

وقالت الأمانة: إنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات أيدي عند جميع المداخل، كما وجهت المجمعات التجارية بوضع معقمات في دورات المياه والمغاسل وفي أنحاء المجمعات، وزيادة عدد مرات تعقيم وتطهير دورات المياه العامة في الحدائق والمتنزهات خلال اليوم الواحد.

وأشارت إلى توجيه جميع البلديات التابعة لها بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة العاملين وتقيدهم بالكمامات، وإلزام العاملين في محلات صوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، مؤكدة إيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض تنفسية فوراً وإحالته لعمل الفحوصات الطبية.

ودعت أمانه جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ على الرقم 940 في حالة ملاحظة أي من المخالفات في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

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21:25ت م

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