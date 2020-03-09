السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يعلن استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة انتشار فيروس كرونا



لندن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة انتشار فيروس كرونا المستجد.

وأشار جونسون إلى أنه من غير المرج أن تنجح الإستراتيجية المتبعة حالياً ضمن مرحلة احتواء انتشار المرض دون إجراءات إضافية، وعليه من الأفضل العمل على تأخير ذروة الانتشار إلى فصل الصيف حتى تتمكن هيئة الصحة العامة من التعامل مع المرض بشكل أفضل.

وبين كبير الموظفين الطبيين في بريطانيا بروفيسر كريس ويتي خلال المؤتمر أن الحكومة ربما تطلب خلال الفترة القادمة من الذين يعانون من أعراض خفيفة للمرض عزل أنفسهم، مشيراً إلى أن اختيار التوقيت المناسب للانتقال للمرحلة الثالثة من خطة الحكومة الرسمية لمواجهة انتشار المرض أمر مهم للغاية حتى يجري التأكد من فاعلية الإجراء.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في بريطانيا جراء المرض إلى أربع وفيات، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 319 مصابًا.

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21:22ت م

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