السعودية اليوم / وزير الصحة الكويتي: شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)



الكويت 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من إيران .

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم: إن التحاليل والفحوصات أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس.

وأكد أنها خضعت للفحوصات اللازمة حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية المعمول بها في دولة الكويت للتأكد من شفائها التام.

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21:02ت م

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