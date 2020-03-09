السعودية اليوم / تأكيد إصابتين بكورونا المستجد في قبرص والفيروس



نيقوسيا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت قبرص اليوم عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، ما يعني أن الفيروس بات منتشراً في كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

وقال وزير الصحة كونستانتينوس يوانو في مؤتمر صحافي " إن المصابين قبرصيان، الأول شاب في الخامسة والعشرين عاد في رحلة من ميلانو في شمال إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين، والثاني عامل في القطاع الصحي وتحديداً في المستشفى المركزي في نيقوسيا، يبلغ (64 عاماً) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة التي أحصت 319 إصابة على أراضيها.

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21:02ت م

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