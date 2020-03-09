السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" أربع منها في بيت لحم وواحدة في طولكرم



رام الله 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الأراضي الفلسطينية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 25 إصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم اليوم: إن أربعة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بفيروس "كورونا" في بيت لحم، وواحدة في منطقة إرتاح في طولكرم.

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21:01ت م

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