السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر حدوث وباء فيروس كورونا أصبح حقيقيًا جدًا



جنيف 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: " الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدًا من الدول أصبح خطر حدوث وباءً حقيقيًا جداً، ولكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه، وخلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس".

وتابع قائلاً : إن أربع دول سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم، وشجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فاعليتها في الأيام المقبلة.

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20:54ت م

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