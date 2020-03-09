

برلين 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أكدت ألمانيا اليوم تسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد إن امرأة عمرها 89 عاماً مصابة بالفيروس توفيت في بلدة إسن، وإن مريضاً آخر توفي في منطقة هاينسبرج التي تشهد انتشاراً كبيراً للمرض.

وأعلنت ألمانيا حتى الآن تسجيل 1112 إصابة بفيروس كورونا، وولاية نورد راين فستفاليا الكبيرة هي المنطقة الأكثر تأثراً بتفشي الفيروس.

// انتهى //

20:54ت م

0225





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تعلن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.