السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى خمس حالات



تونس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع في عدد من محافظات البلاد.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة التونسية بأنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس في تونس إلى خمس حالات، مبينًا أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت.

يذكر أن السلطات الصحية في تونس وضعت المئات من المشتبه بهم بالإصابة بالفيروس في الحجر الصحي.

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20:47ت م

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