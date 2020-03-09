السعودية اليوم / التجمع الصحي يطمئن الجميع عل سير العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالمنطقة الشرقية



الدمام 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الجميع على سير العمل بجميع المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة للحد من تفشي فايروس الكورونا حيث أعيدت جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، وأعيدت جدولة المواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية.

كما اتُفق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة بالإضافة إلى التنسيق مع مستشفى القطيف العام بحيث إن الكوادر الصحية التي تسكن القطيف وتعمل بمجمع الدمام الطبي تعمل في هذه الفترة في مستشفى القطيف، والكوادر الصحية التي تعمل في مستشفى القطيف العام وتسكن الدمام تعمل هذه الفترة في مجمع الدمام الطبي.

وأشار التجمع إلى أن ساعات العمل تمتد في مجمع الدمام الطبي إلى 12 ساعة بالإضافة إلى عمل مركز غرناطة للرعاية الأولية 24 ساعة ومركز بدر للرعاية الأولية في الفترة المسائية .

// انتهى //

20:41ت م

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