السعودية اليوم / الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية



الجزائر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنها ستعلق رحلاتها إلى مدينة ميلانو الإيطالية ابتداءً من يوم غد بسبب فيروس الكورونا، كما نصحت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.

يذكر أن الجزائر سجلت 20 إصابة بالفيروس معظمهم من عائلة واحدة من البليدة على بعد 50 كيلومتر جنوبي العاصمة.

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20:40ت م

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