شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في البحرين : نقل جوي لمن لا يستطيع عبور جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقا من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين بالبحرين ، تنوه السفارة بأن جميع المواطنيين السعوديين بمملكة البحرين الراغبين فى السفر عبر منفذ جسر الملك فهد ومن ليس لدية وسيلة نقل إمكانية السفر جوا عبر خطوط طيران الخليج وتسري هذه الإجراءات لمدة 72 ساعة .

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