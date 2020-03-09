شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الاقليمية والدولية مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث المستجدات الاقليمية والدولية مع نظيره المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.