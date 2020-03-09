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وزير الخارجية يبحث المستجدات الاقليمية والدولية مع نظيره المصري

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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