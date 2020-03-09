- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 142 حالة في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 142 حالة في نيويورك
معظم الحالات في مقاطعة ويستشيستر
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت ولاية نيويورك الأميركية اليوم 37 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 142 حالة.
وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كوكو :” إن معظم الحالات في مقاطعة ويستشيستر، فيما يعتقد أن أنها مركز انتشار الفيروس في الولاية التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، بعد الإعلان عن أول إصابة لدى محام يقطن في المقاطعة”.
وأكد كوكو إصابة مدير هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي ريك كوتون بالفيروس، مشيراً إلى أن زوجته تخضع كذلك لفحص طبي للتأكد من خلوها من المرض.
يذكر أن الفيروس وصل إلى 34 ولاية أميركية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بـ565 إصابة على الأقل، وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 22 حالة وفاة، كما أعلنت عدة ولايات أمريكية حالة طوارئ صحية أمس فيما خصص الكونغرس مبلغ 8.3 مليارات دولار كمساعدات لمواجهة تفشي كورونا في الولايات المتحدة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 142 حالة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.