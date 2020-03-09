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خامنئي يلغي خطابه بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب كورونا
الدولة بها ما يقارب 6 آلاف إصابة بالفيروس و145 وفاة
متابعات الخليج 365 - متابعة
ألغى المرشد الإيراني على خامنئي خطابه بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات الجوية إلى أوروبا حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكدت إيران في وقت سابق، وجود ما يقارب 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة على أراضيها، فيما تجاوز عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم الـ100 ألف إصابة.
وتفيد التقارير بأن نائباً إيرانياً ثانياً كان من بين الوفيات في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة من أنّ عدد الحالات قد يكون بالحقيقة أعلى من المعلن بكثير.
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