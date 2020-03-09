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التعليم تُفعل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة للقطيف
استكمال حسابات جميع المستخدمين ببقية المناطق خلال أيام
متابعات الخليج 365 - القطيف
أعلنت وزارة التعليم بدء تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة لمحافظة القطيف على الرابط هنا، مؤكدةً أنها ستقوم باستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد وجه، في وقت سابق، بتعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
وتضمن توجيه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وذلك في إطار جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.
وتوفر وزارة التعليم من خلال شبكة قنوات عين كافة شروحات الدروس التعليمية لكافة المراحل الدراسية في المملكة من خلال 14 قناة تلفزيونية.
وقناة عين للدروس، هي مجموعة قنوات عددها 14 قناة فضائية لجميع المراحل التعليمية السعودية، من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصق السادس الابتدائي، وتقدم دروسًا تعليمية من المنهج السعودي، بجودة ومحتوى مميز، بالإضافة إلى نشرها الثقافة والعلم من خلال برامج متنوعة لتنمية الطلاب وقدراتهم الذهنية والتعليمية قبل التحاقهم بالجامعة، وتم تقسيم القنوات لجميع المراحل وفقًا للتالي:
- 6 قنوات متخصصة للمرحلة الابتدائية.
- 3 قنوات متخصصة للمرحلة المتوسطة.
- 3 قنوات متخصصة للمرحلة الثانوية.
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