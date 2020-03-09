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2020-03-09 الحجرف يدين محاولة اغتيال حمدوك : نتضامن مع السودان أكد رفض مجلس التعاون لهذا العمل الإرهابي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكداً رفضه لهذا العمل الإرهابي، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عن تضامن المجلس مع جمهورية السودان الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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