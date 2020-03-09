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متحف جديد في بوتسدام المليئة بالقلاع

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متحف جديد في بوتسدام المليئة بالقلاع
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

أصبحت مدينة بوتسدام التي غالبا ما ترى على أنها المماثل البرليني لقصر فرساي في باريس، رحلة يومية شهيرة للسياح في ألمانيا الذين يتوجهون لبرلين بالقطار لرؤية قصورها ومعارضها وكذلك جسرها التاريخي الذي تبادل الاتحاد السوفيتي والغرب عبره الجواسيس الذين تم القبض عليهم.

والآن سيعاد فتح مطعم متهالك بألمانيا الشرقية سابقا ولكن كمتحف للفن الحديث. ويقع المتحف المسمى «مينسك في بوتسدام» على مسافة أقل من ساعة بالقطار من وسط برلين.

والهدف من أحدث متحف بالبلدة هو ترسيخ «مركز ثقافي» في بوتسدام، بحسب المؤسسة المسؤولة عنه التي أسسها الملياردير هاسو بلاتنر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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