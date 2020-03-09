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متحف جديد في بوتسدام المليئة بالقلاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - برلين

أصبحت مدينة بوتسدام التي غالبا ما ترى على أنها المماثل البرليني لقصر فرساي في باريس، رحلة يومية شهيرة للسياح في ألمانيا الذين يتوجهون لبرلين بالقطار لرؤية قصورها ومعارضها وكذلك جسرها التاريخي الذي تبادل الاتحاد السوفيتي والغرب عبره الجواسيس الذين تم القبض عليهم.

والآن سيعاد فتح مطعم متهالك بألمانيا الشرقية سابقا ولكن كمتحف للفن الحديث. ويقع المتحف المسمى «مينسك في بوتسدام» على مسافة أقل من ساعة بالقطار من وسط برلين.

والهدف من أحدث متحف بالبلدة هو ترسيخ «مركز ثقافي» في بوتسدام، بحسب المؤسسة المسؤولة عنه التي أسسها الملياردير هاسو بلاتنر.