100 لاعبة عالمية ببطولة أرامكو الدولية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يتنافس أكثر من 100 لاعبة محترفة في العالم على لقب بطولة أرامكو السعودية الدولية لجولف السيدات الأولى من نوعها في المملكة، المقررة على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، في الفترة من 19 إلى 22 مارس الحالي.
ومن أبرز المشاركات، الإنجليزية جورجيا هول، والسويدية جوليا إنغستروم، والجنوب أفريقية لي آن بيس.
وسيتم أثناء البطولة عرض قصص مؤثرة لثلاث لاعبات، وهن الإسكتلندية هيذر ماكرايز، التي اكتشفت منذ عام إصابتها بسرطان عنق الرحم وواصلت اللعب حتى توجت ببطولة ال بي جي آي للمحترفين.
والقصة الثانية للاعبة الهندية ديشكا داجار، كأصغر لاعبة هندية تحرز فوزا في الجولة الأوروبية للسيدات، حيث فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة العام الماضي وهي لم تتجاوز سن الـ 18 عاما، الأمر الذي يعد إنجازا، خاصة أنها من فئة الصم منذ الولادة.
أما القصة الثالثة فخاصة بالسويدية جوليا إنغستروم (18عاما)، والتي أحرزت الأسبوع الماضي لقبها الأول في السنة الثالثة لها كلاعبة محترفة.
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