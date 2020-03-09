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قمة الطائرة دون جمهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يواجه الأهلي نظيره الاتحاد عصر اليوم بصالة وزارة الرياضة بجدة في لقاء مقدم من الجولة الـ21 للدوري الممتاز للكرة الطائرة. ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 54 نقطة، حيث بات قريبا من اللقب، فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 47 نقطة. وستقام المباراة بدون جمهور بعد إعلان وزارة الرياضة في وقت سابق تعليق الحضور الجماهيري بسبب فيروس كورونا.



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