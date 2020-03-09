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شباب الخليج وفريق اليد غادرا القطيف قبل القرار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

بات في حكم المؤكد تأجيل المباريات المقبلة لفريق الخليج بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد قرار تعليق الدخول والخروج لمحافظة القطيف «من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا»، ضمن الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبسبب الظروف الراهنة بالمنطقة تواصلت إدارة الخليج مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل لمعضلة عدم قدرة الفريق على أداء التدريبات اليومية بسبب وجود عدد من اللاعبين والجهاز الفني خارج محافظة القطيف، مطالبة بإيجاد ملاعب خارج المنطقة لأداء التدريبات عليها.

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وكان فريق درجة الشباب بنادي الخليج غادر سيهات قبل القرار متوجها إلى جازان لمواجهة الأمجاد ضمن دور الـ16 لتصفيات المملكة، كما يوجد الفريق الأول لكرة اليد بتونس للمشاركة في البطولة العربية الـ15 لأبطال الكؤوس.

يذكر أن منطقة القطيف تضم 13 ناديا بها نحو 17 لعبة جماعية وفردية.

أندية محافظة القطيف

الصفا (صفوى)

السلام (العوامية)

مضر (القديح)

الترجي (القطيف)

الهدى (تاروت)

النور (سنابس)

الجزيرة (دارين)

الخليج (سيهات)

الساحل (عنك)

الهداية (الجش)

المحيط (الجارودية)

الخويلدية (الخويلدية)

الابتسام (أم الحمام)

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