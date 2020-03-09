237 وفاة إيرانية بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 237 حالة، بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 7161 بعد تسجيل 595 إصابة جديدة، كما أعلن أن 2391 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية عنه.
ونصح جهانبور المواطنين بتجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في المنزل. وأوضح أن محافظة طهران لا تزال الأولى في البلاد من حيث عدد الإصابات مع إحصاء 1805 إصابات فيها. وينتشر الفيروس في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31، والوضع في المحافظات الواقعة في شمال البلاد يتدهور.
وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في ثلاث محافظات هي قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.
وتعاني إيران تفشيا لفيروس كورونا، وتشهد أعلى معدلات وفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.
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