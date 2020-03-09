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نواف ضمن مقرري مصير ألعاب القوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

شارك نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد في العديد من الفعاليات بإمارة موناكو، كما زار الاتحاد الدولي للعبة، واجتمع بعدد من المسؤولين لبحث أمور تخص اللعبة وتطورها على المستوى الدولي.

كما سيحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومجلس الإدارة لبحث ما تم بشأن تنظيم العديد من البطولات، من أهمها أولمبياد طوكيو والبطولات المؤجلة بسبب كورونا.