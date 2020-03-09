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الأونروا تمدد تعليق الدراسة للاجئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بيروت مددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إقفال المؤسسات التعليمية والتربوية التابعة لها في لبنان حتى منتصف الشهر الحالي، كإجراء وقائي ضد فيروس «كورونا». وبينت (الأونروا) في بيان، أن قرار تمديد إقفال مؤسساتها في لبنان يأتي التزاما بقرار وزير التربية اللبناني، طارق المجذوب، الذي أعلن أمس عن تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في لبنان حتى 15 مارس الحالي، حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.



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