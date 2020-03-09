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الجاسر: بوابة تأجير ممكنة للاستثمار وأداة للرقابة وضبط الجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر خلال إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة تأجير بالعاصمة الرياض أن البوابة لا ينظر إليها على أنها بوابة الكترونية خدمية فقط، إنما ذراع تقني لتطبيق جميع التنظيمات واللوائح وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة.

وأوضح أن منظومة النقل تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لنكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030.

وأفاد الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لابد أن يشهد معالجة متكاملة لجميع أجزائه وعملياته والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والممكنات.