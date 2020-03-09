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النفط يعصف بالعملات الرقمية ويكبدها 26 مليار دولار في يوم واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بمقدار 26.43 مليار دولار أمس مقارنة باليوم السابق، وفقا لبيانات من Coinmarketcap.com، بعد انخفاض أسعار النفط وزيادة عمليات بيع الأسهم.

وانخفضت عملة «البيتكوين»، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، أكثر من 10% في 24 ساعة.

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وسجلت عملات رقمية أخرى خسائر ثنائية الرقم من بينها الإيثريوم (الإيثر)، ريبل، بيتكوين كاش.

وجاءت عمليات البيع الكبيرة في سوق العملة الرقمية بعدما تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام برنت بنسبة 30%.

وحذر محللون من أن تراجع سعر النفط وحرب الأسعار التي اندلعت خلال الأسبوع الحالي تعد أكبر مهدد للأسواق العالمية، معتبرين أنها تتجاوز فيروس كورونا القاتل من حيث تداعياتها على الأسواق.

وقال آدم كريسافولي، مؤسس «فايتال نوليدج» إن تهديد سعر النفط يتجاوز خطر فيروس كورونا في تأثيره على السوق، مشيرا إلى أهمية النفط للاقتصاد، إضافة إلى أن شركات النفط والغاز عالية الاستدانة تعد عاملا رئيسيا في سوق الدخل الثابت.