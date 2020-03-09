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تقليص انتظار الصلوات بالمساجد إلى 10 دقائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة قلصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في جميع الصلوات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها للوقاية من فيروس كورونا الجديد والحفاظ على سلامة مرتادي المساجد. ووجهت الوزارة تعميما لفروعها بكافة المناطق باتخاذ إجراءات وقاية من الفيروس عبر عدد من التدابير الاحترازية والوقائية للعمل بها في المساجد والجوامع منها التأكيد على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. إجراءات احترازية في المساجد: ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة

إيقاف الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره

منع الاعتكاف في المساجد والجوامع

إزالة أي أطعمة من المساجد سواء كانت تمورا أم غيرها

إزالة أكواب المياه المستعملة بجانب برادات المياه



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