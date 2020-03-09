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مؤسسة النقد تدعو للمساهمة في التوعية بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، المساهمة في الحملة التوعوية للتعريف بالتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID-19). وأوضحت النقد في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية العاملة في المملكة (البنوك والمصارف، شركات التمويل، الشركات العاملة في قطاع التأمين)، أنه في إطار التعاون القائم فيما بينها وبين وزارة الصحة في عدد من المجالات ومنها تعزيز الجهود ونشر الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع حول الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع الفيروس، فإنها تحث جميع المؤسسات المالية على المساهمة في هذه الحملة من خلال نشر رسائل توعوية للوقاية من كورونا، وذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال: وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز وفروع تلك المؤسسات، شاشات أجهزة الصرف الآلي، والمواقع الالكترونية، والرسائل النصية SMS.



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