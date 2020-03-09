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رفع 67 طنا من الأنقاض والمخلفات في رفحاء

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رفع 67 طنا من الأنقاض والمخلفات في رفحاء
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء

رفعت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية 67 طنا من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة، وإعادة الأراضي الفضاء إلى طبيعتها بشكل آمن ونظيف ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.

كما تعمل البلدية على إعادة تأهيل المجسمات الجمالية ومعالجتها وإعادة صبغها بدهانات جديدة، فيما تواصل فرق الخدمات صيانة وتأهيل الأرصفة التالفة أمام منازل المواطنين بالأحياء.


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