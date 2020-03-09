شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - رفحاء
رفعت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية 67 طنا من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة، وإعادة الأراضي الفضاء إلى طبيعتها بشكل آمن ونظيف ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.
كما تعمل البلدية على إعادة تأهيل المجسمات الجمالية ومعالجتها وإعادة صبغها بدهانات جديدة، فيما تواصل فرق الخدمات صيانة وتأهيل الأرصفة التالفة أمام منازل المواطنين بالأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع 67 طنا من الأنقاض والمخلفات في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.