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افتتاح ممشى البحيرة في عزيزية الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام سعيا إلى تعزيز معايير جودة الحياة افتتحت بلدية محافظة الخبر ممشى البحيرة الواقع بحي البحيرة بالعزيزية، وتستهدف توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن مشروع ممشى البحيرة يمتد بطول1800متر مربع، وعرض 12 مترا، ويتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، ومسار خاص لذوي الإعاقة الحسية كفيفي البصر، إضافة إلى المسطحات الخضراء بمساحة إجمالية 8 آلاف متر مربع، و200 من أشجار أكاسيا، إضافة إلى وجود «انترلوك» بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار.



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