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المنصات الالكترونية التعليمية والصحية مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات الاتصالات باحتساب التعرفة المجانية للمنصات الرقمية التعليمية والصحية المعتمدة، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتيسير العملية التعليمية، وتوفير البدائل الرقمية للاستفادة من الخدمات الصحية وفقا للمسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات، وذلك خلال الفترة الحالية؛ مثمنة دور شركات الاتصالات في تفعيل هذا التوجيه، وحرصها على التكامل مع الجهات المعنية لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية. المنصات المجانية للبيانات 1 بوابة التعليم الوطنية (عين) Advertisements https://ien.edu.sa/ 2 منظومة التعليم الموحد http://www.vschool.sa/ تحتوي المنصتان على حلول رقمية متقدمة توفر محتويات وأدوات تعليمية رقمية متطورة.

إمكانية أداء الواجبات والاختبارات المدرسية من خلالها.

توفيرها لقنوات تواصل فعالة بين الطلبة ومنسوبي المدرسة وأولياء الأمور. 3 تطبيق (صحة) يهدف إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر الأجهزة الذكية، للحالات التي قد لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية



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