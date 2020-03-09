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تغيب موظفي القطيف يغير خطط المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما اضطر أطباء وممرضون وكوادر صحية وإدارية للتغيب عن العمل على خلفية فرض حجر صحي احترازي موقت على محافظة القطيف جراء تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأيضا عدم تمكن كوادر أخرى تقيم بالبحرين من الوصول لمكان عملها بالمستشفيات بسبب إغلاق جسر الملك فهد، أكدت لـ»مكة» إدارة التجمع الصحي الأول بالشرقية أن تفعيل خطط بديلة كفيل لضمان سير العمل وعدم تأثر تقديم الخدمات العلاجية.

وأفادت الإدارة الإعلامية للتجمع باستمرار سير العمل بكافة المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة بالشكل المطلوب، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت إلى إعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، والمواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية، واستدعاء من كان في الإجازة، مضيفة أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى.

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ساعات العمل

12 ساعة بمجمع الدمام الطبي

24 ساعة بمركز غرناطة للرعاية الأولية

الفترة المسائية بمركز بدر للرعاية الأولية