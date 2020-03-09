وزير الصحة: تعليق الدراسة إجراء وقائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة.
وقال في تغريدة له بـ «تويتر» أمس «الحمد لله، الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية.
ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة موقتا».
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
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