ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 15 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 15حالة.
وقالت وزارة الصحة في بيانها أمس إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.
وأضافت أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية، وهما قادمتان من العراق في طريقهما إلى البحرين، جرى عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.
وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، ونقل إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا، ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
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