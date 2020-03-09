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هل تعلق "الإحصاء" أعمال تعداد 2020؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي جدة

أجلت الهيئة العامة للإحصاء الدورة التدريبية لأعمال الباحثين الميدانيين "العدادين" لمدة ثلاثة أيام، وذلك لدراسة الوضع في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، الأمر الذي قد يؤجل بدء العد الفعلي المحدد سابقا والمعرف بليلة الإسناد الزمني الموافق 17 مارس الجاري.

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وعلمت "مكة" أن التأجيل يأتي لدراسة الأوضاع وإمكانية ما إذا كانت الدورة يمكن أن تقام الكترونيا من خلال التنسيق وعمل مجموعات تفاديا لوجود ما لا يقل عن 300 فرد في قاعة تحت سقف واحد، مما يتعارض مع التوجهات الحكومية بعدم وجود أعداد كبيرة في موقع محدد، مما يساعد في تناقل العدوى، وقد يتم تعليق الأعمال إلى إشعار آخر.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن يكون مساء الثلاثاء 22 رجب1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، وأن يكون هذا التاريخ هو المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.