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خادم الحرمين يوجه بدعم الصحة العالمية بـ 10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد - 19 ».

ويأتي الدعم استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس.

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وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة «إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة، ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية».

وثمن الربيعة هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتي تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها عدد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

ورفع الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على هذه المبادرة، وأن يرفع عن البشرية الأمراض والأوبئة، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه.