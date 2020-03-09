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غسل صحن المطاف وتعقيمه 7 مرات يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعمل رئاسة الحرمين على غسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله 7 مرات يوميا، منها 3 مرات ما بين صلاتي العشاء والفجر، بطريقة مركزة، حرصا على سلامة قاصدي المسجد الحرام وضمانا للقضاء على جميع الفيروسات والمكروبات المنتشرة على الأرض وأسطح الأدوات المستخدمة داخل الصحن.

وأوضحت الرئاسة أن إدارة التطهير والسجاد تحرص على غسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف، حيث تبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة من خلال 140 موظفا وعامل نظافة موزعين على عدد من المهام، برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للممرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة، كما تتم عملية غسل وتعقيم جميع الأدوات المستخدمة في صحن المطاف، ومن بينها دواليب المصاحف، والحواجز الأمنية، ودرابزين السلالم، والتي يضمن تعقيمها بنسبة 100%، ثم يعاد فرش السجاد والمشايات البلاستيكية ليتم التأكد من نظافتها وتعقيمها وتعطيرها، وتنتهي هذه العملية منتصف الليل، لتعاد عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتين بالآلية الأولى نفسها لتنتهي آخر عملية قبل موعد صلاة الفجر بساعة.

فيما تنفذ عمليات الغسيل الثانية والثالثة للتأكد من ضمان نظافة وتعقيم صحن المطاف، من أجل سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وتتم عمليات الغسيل والتعقيم بعناية خاصة، ويركز فيها على عمليات التعقيم بالرش لعدم وجود زوار داخل صحن المطاف.

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عمليات الغسيل والتعقيم:

7 موزعة على كامل اليوم

330 موظفا وعاملا يؤدونها

10 مكائن لكل وردية