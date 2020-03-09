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الداخلية: وقف الرحلات الجوية والبحرية من وإلى 14 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

انطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، قررت حكومة المملكة تعليق السفر موقتا إلى 14 دولة، إضافة إلى تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بينها والدول المذكورة.

واستثنى من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

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ويأتي ذلك إلحاقا لقرار المملكة قصر الدخول إلى أراضيها موقتا للقادمين من الإمارات والكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID 19) ومنع دخوله وانتشاره.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

الدول الـ14