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تدريب مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض، جدة

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد في مكتبه أمس مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية آمال لكرافي أوجه التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

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واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

من جهة ثانية نظمت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل بجدة عن «تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين» التي تستمر يومين.

واستعرضت الورشة التي استهدفت المفتشين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الموضوعات في هذا الشأن، وتطرقت إلى أهمية دعم ضحايا الاتجار المتوقعين وتقديم المشورة لهم وتعريفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، كنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ الحقوق، كما خصصت جلسة عن تدريب المفتشين والمفتشات على طرق وآليات التعرف على الضحايا، وأشكال التحقيق الخاصة بهذه الجرائم، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتزود بمؤشرات حالات الاتجار وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها، كما جرى استعراض الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.