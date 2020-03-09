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العثور على 3 مقيمين فقدوا في الربع الخالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عثر رجال حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية أمس على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية أبلغ عن فقدانهم أمس الأول في صحراء الربع الخالي.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الرائد عمر الأكلبي في بيانه أنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في الصحراء.

وأضاف «على الفور كلفت دوريات حرس الحدود بالقطاع بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام، وبتكثيف عمليات البحث عثر على المفقودين على بعد 50 كلم من قطاع عردة»، مشيرا إلى أنهم بصحة جيدة.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر.