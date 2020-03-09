شكرا لقرائتكم خبر

مواقف سيارات من 5 أدوار بتاريخية الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أمس الأول مشروع مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار، بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

وأوضحت الأمانة أن المرفق يتكون من 5 أدوار، ويخدم زوار المنطقة التاريخية بوسط الطائف، حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة من مواقف المركبات، مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق، كما تعمل الأمانة حاليا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة.

وبينت الأمانة أن هذه المواقف الجديدة ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية وتدعم الحركة التجارية بالموقع من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات، مشيرة إلى أن المبنى يعد مشروعا استثماريا نفذته أخيرا بالتعاون مع القطاع الخاص.

Advertisements

أبرز مميزات المشروع:

دعم وسط المدينة بمواقف كافية

280 موقفا للسيارات تحتوي علي

مواقف مخصصة لذوي الإعاقة

65 محلا ت جاريا