تعليق الدراسة موقتا لتحصين الطلاب والطالبات من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
انطلاقا من حرص المملكة على حماية الطلاب والطالبات، والحفاظ على سلامتهم، جاء قرار تعليق الدراسة موقتا في جميع المناطق والمحافظات، وذلك استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.
ويأتي قرار تعليق الدراسة، الذي أعلنته وزارة التعليم، احترازيا لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع العودة لمقاعد الدراسة مرة أخرى تخضع لتقييم مستمر اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا برئاسة وزير الصحة.
وفيما يشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
آلية تفعيل المدارس الافتراضية
- تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور
- التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة)
- توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة »عين« التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية، ورابط اليوتيوب: www.youtube.com/dorosien
- تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الالكتروني متطلبات التعليم عن بعد لكل الطلاب والطالبات
لماذا قرار تعليق الدراسة؟
- حماية لحياة الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم
- استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة
- يعكس الجهود الحكومية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره
- يؤكد بذل حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الأسباب لحماية صحة وسلامة جميع أبنائها المواطنين دون تفرقة أو تمييز
- تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد يظهر جدية الحكومة في تسخير ما توفره تقنية الاتصال لنفع أبناء الوطن من طلاب وطالبات
- إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية
- العودة لمقاعد الدراسة مرة أخرى تخضع لتقييم مستمر اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا
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