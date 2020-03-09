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أمانة الشرقية تعلق فعالياتها احترازياً للحد من فايروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الدمام قامت أمانة المنطقة الشرقية بتعليق الفعاليات والمناسبات المقررة مؤقتاً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية. وبدأت أمانة الشرقية والبلديات التابعة لها بمتابعة تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الشيشة والمعسل في كافة المطاعم والمقاهي كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.



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