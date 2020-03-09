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وضع خطة إجرائية لتفعيل منظومة التعليم الموحدة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة بحث المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا مع مساعديه ومديري ومديرات المكاتب وإدارة الإعلام والاتصال والإدارات ذات العلاقة، وضع خطة إجرائية لمتابعة المدارس وتفعيل منظومة التعليم الموحدة وتقديم الخدمات التعليمية والاستشارية للطلاب وأولياء الأمور. Advertisements كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة تفعيل الدور التعليمي لقادة المدارس والمعلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الالكترونية خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا. واعتمد مدير تعليم مكة الخطة المشتركة والموحدة لدعم عمليات التعليم عن بعد عبر المنظومة الموحدة للتعليم لقناة عين والمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة والتي تضمنت 22 إجراء. من الخطة الإجرائية: وضع خطة إجرائية موحدة بين مكاتب التعليم

نشر أرقام التواصل لتقديم الاستشارات الفنية

إعداد جدول زمني لتقديم الاستشارات التخصصية للمستفيدين

تفعيل دور المعلم بتقديم أنشطة وواجبات أسبوعية عبر القنوات الالكترونية

تفعيل دور المشرف التربوي لتقديم الدعم للمعلم

بث الوعي والطمأنينة لأولياء الأمور وللمجتمع المدرسي

إعداد خطة زمنية دراسية بشكل أسبوعي وفق توزيع المقرر

اجتماع لمشرفي المكتب للتبليغ بالخطة الإجرائية وطرق تفعيلها

نشر الأدلة المصورة للبدائل التعليمية

تكثيف الوعي ومتابعة حسابات المدارس

وضع آلية توضح طريقة الدخول على منظومة التعلم الموحد

تقديم الدعم للمكاتب لزيادة سرعة الإنترنت وفق الإمكانيات



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